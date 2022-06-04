İsmail Kartal'a veda... Fenerbahçe mali kongresinde duygusal anlar

İsmail Kartal yerine teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a veda edildi. Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Kartal, sarı lacivertli kulübe veda ederken, duygusal ifadeler kullandı. İşte İsmail Kartal'ın tüm açıklamaları...

İsmail Kartal yerine teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a veda edildi. Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Kartal, sarı lacivertli kulübe veda ederken, duygusal ifadeler kullandı.



İŞTE İSMAİL KARTAL'IN TÜM AÇIKLAMALARI:



Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sayın Divan Başkanımız, başkanımıza, yönetime, camiamıza, büyük Fenerbahçe taraftarlarına iyi günler, merhaba diyorum.



"BU ARMA SAYESİNDE..."



Biz hayatımız boyunca Fenerbahçe'yi ailece sevdik. Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe'nin armasının anlamı yazılandan, okunandan çok daha büyüktür.



Ben ve ekip arkadaşlarımız boş zamanlarımızda armanın renklerini tartıştık. Eşinin benzerinin olmadığı bir arma olduğunu konuştuk, gördük.



"BU BORCU ÖDEMEK İÇİN GELDİM"



Göreve geldiğimde oyuncularımla toplantı yaptım. Ben duygularımı içten ve net şekilde anlattım. Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Böyle bir insanım. Ben, "Bizim bir borcumuz var. Bu borcu ödemek için buraya geldim.



Bu borç ödenecek" dedim. Futbolcular, kime borcumuz olduğunu sordu. Ben de taraftar ve camiayı gösterdim.



Öyle gün gelecek ki 50 bin kişi "İşte benim takımım bu. Takımımız böyle mücadele etmeli, savaşmalı" diyecekler.



"Siz de ortaya koyacağınız performansla bunları yaratacaksınız. Göreceksiniz oynadığınız futboldan keyif alacaksınız" demiştim.



Çok karakterli bir takımımız var. Herkes Fenerbahçe'nin futbolunu takdir etti. Geldiğimiz noktada sezonu kapattık.



"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"



Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı var. Yeni gelen hocamız ve birkaç tane transferle Allah'ın izniyle bu takım şampiyon olacak.



Bu süreçte bana her zaman destek olan başkanımız Ali Koç... Uzun yıllardır arkadaşız. Medyaya, oyuncularıma, Samandıra'daki personele, herkese teşekkür ederim.



"BAŞKANIMIZ, 'PATRON SENSİN' DEDİ"



Başkanımız, "Buranın patronu sensin. İstediğini yap" dedi. Sonuna kadar arkamda olduklarını söylediler. Başkanımız ve yöneticilerimizin verdiği özgüvenle daha rahat hissettim ve birliktelik sağladık.



Ekibime, personellere, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Oynadığımız futbol, aldığımız sonuçlar, ikinciliğimiz hayırlı olsun. Şu anda bir planım yok. Fenerbahçe'de bir duruş olduğunu görüyorum.



Camiamız başarıları fazlasıyla hak ediyor. Çok daha fazlasını yapabileceğimiz gücümüz var. Bundan sonraki sezonlarda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.



