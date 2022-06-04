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Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe Beko oldu!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Ekleme: 4.06.2022 - 21:37 Güncelleme: 4.06.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek finale çıktı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinin 6. dakikasında Vasilije Micić kullandığı üçlük sonrası yere inerken bileğini burkarak sakatlandı. Sahayı gözyaşlarıyla terkeden Euroleague MVP'si Micic'in finalde Fenerbahçe Beko karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusu.

Ergin Ataman'ın ekibi Anadolu Efes sezonu 2. sırada bitirdiği için final serisine sezonu 1. sırada bitiren Fenerbahçe Beko'ya konuk olarak başlayacak.
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