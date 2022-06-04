Ahmet Ağaoğlu sürpriz karar! Başkanlığı bırakıyor!

Trabzonspor Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, 21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevini bırakacağını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'yle ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." dedi.



Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini söyleyen Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" ifadelerini kullandı.



TFF seçiminin olacağına vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanlarının bir ricası, temennisi var. 16 Haziran'daki seçim olağanüstü genel kurul, sadece TFF başkanı ve yönetim kurulu seçime gidiyor. Diğer kurullar yasa gereği 4 yıl seçildiği için göreve devam ediyor. Ama burada etik olarak başkan ve yönetim kurulu değişeceğine göre, etik olarak da diğer kurulların da başkanlık seçimi sonrası istifalarını vermeleri gerekiyor. Kulüp başkanları, bu düşüncelerini çok açıkça ifade ettiler" diye konuştu.



