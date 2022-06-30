Trabzonspor’a Anthony Nwakaeme’yi unutturacak transfer! Yerine gelecek isim belli oldu…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor'da lige damga vuran isimlerin en başında Nijeryalı yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme olmuştu. Sitem dolu bir veda mesajıyla Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'nin yerine gelecek isim bordo-mavililerde birinci gündem maddesi oldu. Fırtına, Nwakaeme'nin yerine gelecek isim ile anlaşma sağladı, yakın dönemde imzaların atılması bekleniyor.

Futbolda 2021-2022 sezonunu rakiplerinin önünde tamamlayarak şampiyon bitiren Trabzonspor'da takımın başrol oyuncularından birisi Anthony Nwakaeme olmuştu.



Bordo-mavililerde şampiyonluğa giden yolda takıma büyük katkı sağlayan Nwakaeme, gelecek sezon için kulüple anlaşamadı.



Uzun süre boyunca yönetimle yeni sözleşme için görüşen Nijeryalı yıldız oyuncu, sitem dolu veda mesajıyla kulübe veda etti.



Trabzonspor ise Nwakaeme için veda videosu yayınlayarak "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un şampiyonluğunda en çok katkısı olan isimlerden Nwakaeme, bu sezonu 36 maçta 15 gol ve 11 asistle tamamladı.



YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU



Şampiyon Trabzonspor'da teknik adam Abdullah Avcı tarafından Anthony Nwakaeme'nin yerine düşünülen Trezeguet imza atıyor.



YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU



Şampiyon Trabzonspor'da teknik adam Abdullah Avcı tarafından Anthony Nwakaeme'nin yerine düşünülen Trezeguet imza atıyor.



Karadeniz ekibinin gözdesi olan Mısırlı futbolcunun birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor.



Vole'nin haberine göre; Trabzonspor, Trezeguet'nin transferinde mutlu sona ulaştı.



Karadeniz ekibi, Mısırlı futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Trabzonspor Trezeguet'yi birkaç gün içinde açıklayacak.



Nwakaeme'nin biten sözleşmesi sonrası maddi şartlarda anlaşamaması sebebiyle boşalan kanat bölgesine Trezeguet ilaç olacak.



27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de geçirirken, 30 Haziran itibariyle yeniden Aston Villa'ya geri dönecekti.



İngiliz ekibinin 10 milyon euro bonservis ödeyerek Kasımpaşa'dan transfer ettiği kanat oyuncusu, kiralık olarak Bordo Mavili formayı terletecek.



Aston Villa ile olan sözleşmesinin son senesine giren Trezeguet, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yarım devre oynamasına rağmen 13 maçta 10 gole (6 gol - 4 asist) direkt katkı sağlamayı başarmıştı. (Vole)



Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine sıkça giren Trezeguet, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'u tercih etti.