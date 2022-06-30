Romain Saiss, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı!

Beşiktaş'ın bu sezonun ilk transferi olarak kadrosuna kattığı Faslı stoper Romain Saiss, Siyah-beyazlı takımı neden tercih ettiğini açıkladı. 32 yaşındaki tecrübeli stoper, Beşiktaş dışında birçok teklif aldığını ancak Siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın sezonun ilk transferi olarak Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Romain Saiss, Fransız basınından Le Dauphine Libere'ye açıklamalarda bulundu.



32 yaşındaki Faslı stoper, Siyah-beyazlı takıma transfer sürecini ve Beşiktaş'ı tercih etme sebebini anlattı.



Saiss, "Sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkmadan önce kafamın rahat olmasını ve geleceğimin net olmasını istiyordum."



"Sözleşmem sona erdiği için 1 Ocak'ta istediğim yere imza atma konusunda serbesttim. Beşiktaş, ilk teklif yapan kulüplerden biriydi."



"VALERIEN ISMAEL İLE ARAMIZDA İYİ BİR İLETİŞİM VAR"



"Valerien Ismael ile aramızda iyi bir iletişim var. Geçtiğimiz sezon kötü bitse de yeni sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.



Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Romain Saiss, Beşiktaş'a imza atmadan önce başka teklifler de aldığını söyledi.



"Başka teklifler de aldım ama bunlar çok geç geldi. Körfez ülkelerinden de teklifler vardı ve para için oraya gidebilirdim."



"İnsanların büyük bir kısmı bu teklifleri kabul ederdi ama rekabetçi kalmak istedim" ifadelerini kullandı.



İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Saiss, 3 gol kaydetti.



