Okan Buruk'a yeni golcü! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı!

Yeni sezon öncesi takımı güçlendirmek isteyen yönetim yeni transferler için kolları sıvayarak harekata başladı. Avrupa'da birçok kulüp ve oyuncuyla görüşen yönetim, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yeni bir transferi açıklayacak.TAKIMA GOLCÜ TAKVİYESİTeknik Direktör Okan Buruk ile yeni bir dönemin kapısını açan Galatasaray, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı forvet hattındaki değişim için de düğmeye bastı.JOAO PEDRO İLE ANLAŞMA SAĞLANDIDiagne ve Gomis ile yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılılar, Vedat Muriqi'in alınamaması halinde B Planı olarak belirledikleri Joao Pedro'nun transferini büyük ölçüde bitirdi.7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİtalyan basınından Sportitalia'nın duyurduğu haberde, 7 milyon Euro'luk teklifle Cagliari'nin kapısını çalan Aslan, 30 yaşındaki yıldızı isteyen diğer ekipler Monza, Torino ve Salernitana'yı saf dışı bıraktı. İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, tecrübeli golcüyü de 2.5 milyon Euro'ya ikna etti.YENİ BİR MACERAYA ATILACAKPrensipte sarı-kırmızılılara 'Evet' diyen Pedro'nun, İtalyan olan eşinin ülkesinde kalmaya sıcak bakması nedeniyle transferde küçük bir pürüz çıktığı ancak bunun da aşılabileceği kaydedildi.8 senedir Cagliari forması giyen ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli oyuncunun da Türkiye'de Galatasaray ile yeni bir maceraya yelken açmak istediğini söylediği kaydedildi.TAŞ GİBİ OYUNCU30 yaşındaki Joao Pedro; forvet başta olmak üzere toplam 5 mevkide oynayabiliyor. 10 numara, forvet arkası, orta saha, sol ve sağ kanatta 244 maçta forma giydi ve 85 gol-36 asist kaydetti.TAKIMIN EN DEĞERLİ İSMİ12 milyon Euro değeri bulunan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Cagliari'nin en değerli ikinci ismi konumunda bulunuyor.Geçmişte sakatlıkla ilgili problemi olmayan Pedro, kariyerinde 3 ciddi yaralanma atlattı. Toplam 16 maçta takımını yalnız bıraktı. Son sakatlığında 2019-20 sezonunda uyluk sorunu yaşamıştı.BİR SEZONDA 14 FARKLI TAKIMA SKOR ÜRETTİGeçen sezonu 13 golle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcu, takımının ağlara yolladığı gollerin yüzde 38'ini attı. Cagliari'de geçen yıl 13 gol-4 asistle oynayan deneyimli futbolcu, 14 farklı takıma karşı skor üretti.MARCAO YÖNETİMİ BEKLİYORGalatasaray ile Sevilla arasında devam eden Marcao pazarlıklarıyla ilgili İspanyol haber ajansı EFE'den yeni bir iddia geldi. Endülüs kulübünün tecrübeli stoperle 5 yıllık sözleşme için her konuda anlaştığı belirtilen haberde, sarı-kırmızılı ekip ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.Sevilla'nın 26 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro civarında bir teklifi olduğu ve imzaların her an atılabileceği bildirildi.