Jorge Jesus üstlerini çizdi: Fenerbahçe'de 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda en az 9 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hocanın istediği oyunculara yoğunlaşırken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da belli olmaya başladı.



Takımdan gönderilecek isimler belli oluyor



Meyer, Lemos, Caulker, Samatta ve Novak'ın performansları beğenilmezken, Fenerbahçe Yönetimi bu oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan sarı-lacivertliler, bu oyunculardan gelecek bonservis ücretleri ile yeni transferlere yoğunlaşacak.



Botafogo Gustavo'nun peşinde



Yüksek maaşı nedeniyle Gustavo ile de yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Brezilya Ligi takımlarından Botafogo, Gustavo'yu isterken, görüşmelerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.



Teklifler değerlendirmeye alınacak



Fenerbahçe Tisserand ve Pelkas ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tisserand için Udinese, sarı-lacivertli takımın kapısını çalarken, bu transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia için gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak.