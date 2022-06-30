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Galatsaray, Erik Botheim transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray, son olarak Krasnodar'da oynayan ve Rusya - Ukrayna savaşından dolayı kulüpsüz kalan 22 yaşındaki Norveçli golcü Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Transfer gerçekleşirse, bonservisi elinde bulunduğu için imza parası verilecek.

Ekleme: 30.06.2022 - 01:24 Güncelleme: 30.06.2022 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Transfer gerçekleşirse, bonservisi elinde bulunduğu için imza parası verilecek. Norveçli oyuncu 2 milyon euro imza parası istiyor.

Galatsaray, Erik Botheim transferinde sona yaklaştı!

22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti.

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