Galatsaray, Erik Botheim transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray, son olarak Krasnodar'da oynayan ve Rusya - Ukrayna savaşından dolayı kulüpsüz kalan 22 yaşındaki Norveçli golcü Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Transfer gerçekleşirse, bonservisi elinde bulunduğu için imza parası verilecek.