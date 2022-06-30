Galatsaray, Erik Botheim transferinde sona yaklaştı!
Galatasaray, son olarak Krasnodar'da oynayan ve Rusya - Ukrayna savaşından dolayı kulüpsüz kalan 22 yaşındaki Norveçli golcü Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Transfer gerçekleşirse, bonservisi elinde bulunduğu için imza parası verilecek.
Galatasaray, Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Transfer gerçekleşirse, bonservisi elinde bulunduğu için imza parası verilecek. Norveçli oyuncu 2 milyon euro imza parası istiyor.
22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti.
22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti.