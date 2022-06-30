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Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar verildi! Kriz giderek tırmanıyor...

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi tırmanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geri dönen yıldız futbolcu, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmenin ardından Mesut Özil için alınan karar takımda şoke etkisi yarattı. Yıldız futbolcu için verilen karar ortaya çıktı.

Ekleme: 30.06.2022 - 11:22 Güncelleme: 30.06.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan, Jorge Jesus'un da bu kararın devam etmesini istediği Mesut Özil, geleceği hakkındaki belirsizliği gidermek için önceki gün İstanbul'a geldi.

MESUT FORMASINA KAVUŞMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. "Acaba af mı geliyor?" sorusu gündeme taşınırken, gerçek kısa sürede anlaşıldı. 2 yılık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi

YENİ SEZON İÇİN LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadronun dışında tutulmaya devam edilecek.

Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak. Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut Özil, TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanacak.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

25 Ocak 2021'de 3.5 senelik imza atan Mesut Özil, senede 3 milyon Euro kazanıyor. Sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.

SABAH SPOR DÜN YAZDI

Mesut Özil ile Başkan Koç arasındaki görüşmenin perde arkasına ulaşan SABAH Spor, kritik toplantının gerçekleştiğini de dün okurlarına duyurmuştu.

MESUT ÖZİL'DEN F.BAHÇE MESAJI

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamış ve Fenerbahçe'deki hedeflerini gerçekleştirmek için çaba gösterceğini ifade ederek şunları söylemişti: "Fenerbahçe'de hedeflerini gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım."
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