  • USD: 16,66 - 16,69
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe’ye tebrik

Bakan Kasapoğlu, Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi tebrik etti.

Ekleme: 30.06.2022 - 15:49 Güncelleme: 30.06.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaşan Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep, önemli bir rekabete imza atarak basketbolseverlere unutulmaz bir seri yaşattı. Seri sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Her iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum.”
Sanal belediye başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'ten tepki: Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var?
NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Stoltenberg'den açıklama: 'Rusya ile NATO arasında savaş olabileceğini biliyoruz
Yunanistan'dan Erdoğan itirafı: Biz bunu unutuyoruz! Ülkesine galibiyetle dönüyor...
Cüneyt Arkın'a son veda...
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
PKK cebe sızdı
Wall Street Journal'dan NATO Zirvesi analizi: Türkiye istediğini aldı
Yunanistan F-35 için harekete geçti! Resmen gönderdiler
NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor!
Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Koca'dan açıklama
Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari Ücret ne kadar olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da...
Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş!
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Reyhanlı Katliamının talimatını veren Mehmet Gezer Türkiye'ye getirildi
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek! 'Bu bölgesel güvenliğin yararına olacak!'
Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım! NATO'nun gücüne her zamankinden daha fazla bağlıyız!
Bayram öncesi güzel haber! TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak!
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü