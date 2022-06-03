Filenin Sultanları, Çin'e yenildi!
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ikinci maçında rakibi Çin karşısında kaybetti. Ankara'da oynanan karşılaşmada Çin maçı 3-1'lik skorla kazanmayı bildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında Çin'e 16-25, 25-20, 25-16 ve 22-25`lik setlerle mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.
Yarın rakip Bulgaristan
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edec
Yarın rakip Bulgaristan
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edec