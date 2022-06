Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus imzayı atıyor! Törende çarpıcı açıklamalar...

Fenerbahçe'nin uzun görüşmeler sonunda takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atıyor. 67 yaşındaki teknik adam ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Jesus'un açıklamalarının tamamı;



ALİ KOÇ



Ben çok az konuşacağım. Hocamızın daha fazla konuşmasını istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bizim için zor bir karar. Bu karar, Nisan-Mayıs aylarında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail hocayla ligi 2. bitirmemiz iyi gibi görünse de istediğimiz gibi olmadı. İsmail hocaya buradan teşekkür etmek istiyorum ama esas teşekkürü yarın kongre üyelerimiz karşısında yapacağız. Geldiğimiz nokta itibariyle Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında, imkanlarımızın el verdiği ölçüde, üst seviye hoca isteğimizi sizlerle paylaşmıştık. İsmail hocayla anlaştığımızda da bunu söylemiştim. Sayın Jesus'la yaptığımız ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O aşamada kendisi futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatifimiz de her geçen gün meyve vermeye devam ediyordu ancak futbol bu, yollar değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus'la görüşmelerimiz daha da sıklaştı. Bugün geldiğimiz noktada Emre Can'ın da çok büyük katkıları oldu. Sık sık Portekiz'e gitti geldi, hocayla ilişkisi gelişti. Meğerse hocamız, Slavia Prag maçıyla birlikte takımımızın tüm maçlarını izleyip değerlendirmeler yapıyor. Biz sonradan öğrendik bunu. Sonrasında kimyamızın tuttuğunu gördük. Tekrar tarih yazma arzumuz, hocamızın ilgisini daha da fazla çekti. Şu an karşınızda, bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye teknik direktörü getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe sadece futbolda değil, tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşacak hale gelir. Hocamızın başarısı, istatistikleri, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok ancak en önemlisi 2 puanın üzerinde bir ortalamaya sahip. Hocamızın şanlı camiamızı, hedeflerimizi ve isteklerimizi bilmesi ve bizi tanıması bizim için avantaj oldu. 100. yılımızda hocamız olmaya karar verdi. Kendisi 3 gündür burada. Stadımızı gezdi, Samadıra'ya gitti ve birkaç saat harcadı orada. Çok ilginç geri bildirimleri oldu. Samandıra'yla ilgili yaptığı tespitler, otobüslerimizde ve duvarlarda olacak resimlere kadar yaptığı tespitler önemliydi. Bunların çoğunu ayın 13'üne kadar, kalanını sezon başına kadar tamamlayacağız. Hocamız 1 yıllık sözleşme istedi. Bunun sebebi, ilk sözleşmelerini hep 1 yıllık yapması. Şampiyonluk yaşamamız halinde burada kalmak isteyeceğinden şüphem yok. Sonra hocamızla bir toplantı yaptık. Gelecek sezonun planlamasını konuştuk. Her bölge için 5 adet alternatif hazırladık. Kulübümüzün bütçesi dahilinde. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Çıkan hiçbir isim doğru değil.