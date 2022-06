Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönüyor? Dursun Özbek açıkladı!

11 Haziran'da yapılacak Galatasaray başkanlık seçiminde aday olan eski başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların eski başkanı, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri döneceği iddiaları hakında konuştu.

Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak. Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Adaylık sürecini anlatan Dursun Özbek, "30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu."



"Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir öz veride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti." dedi.



Başkan adayı Özbek, "Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek."



"Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçtiklerini söyleyen Özbek, "Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz."



"Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var." şeklinde konuştu.



Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de inanın değerli Galatasaraylılar." dedi.



"Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş." diyen Özbek, "Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Futbol en önemli başarı ama basketbolda Erden kardeşimin başarıyı hepimiz gördük."



"Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık." dedi.



Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, teknik direktör Fatih Terim'in geri döneceği iddiaları hakkında konuştu.



Başkan adayı Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız."



"Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." şeklinde konuştu.