Beşiktaş, Başakşehir'in eski oyuncusunu transfer ediyor!

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, savunmaya Premier Lig'den ilk takviyesini yaparken eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya çok yakın. Beşiktaş, ayrıca geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen yıldız kanat oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, kötü biten Süper Lig sezonunun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Premier Lig'den savunmaya takviye yaptı.



ROMAIN SAISS BEŞİKTAŞ'TA!



Stoper bölgesinde Domagoj Vida'nın sözleşmesi biterken Beşiktaş, Hırvat savunmacının yerini Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss ile doldurdu.



Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle sözleşmesi biten 32 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı.



Son 6 sezondur Wolverhampton forması giyen Romain Saiss, İngiliz takımıyla 206 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.



3 FORVETİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ!



Hücum hattında kadrosunda önemli eksilme yaşayan Beşiktaş'ta kiralık gelen Michy Batshuayi'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Cyle Larin ve Güven Yalçın takımdan ayrıldı.



CENK TOSUN İMZAYA YAKIN!



Forvet transferinde eski golcüsü Cenk Tosun ile anlaşmaya varan Siyah-beyazlılar, sözleşme görüşmlerinde son detayları konuşuyor.



Beşiktaş, sol kanat transferi için hareket geçti. Cyle Larin'in yüksek ücret talebi ve Kevin N'Koudou'nun sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölge için nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı ismi buldu.



TREZEGUET İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!



Geçen sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Aston Villa'lı Trezeguet için Beşiktaş düğmeye bastı ve transferde büyük bir aşama kaydetti.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bonservisi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet büyük ihtimalle Kara Kartal olacak.



Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk olarak Trezeguet ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Aston Villa ile oyuncunun kiralık transferi için görüşmelerini sürdürüyor.



Medipol Başakşehir'de tekrar forma giymek istemeyen 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için çok heyecanlı olduğu vurgulandı.



Siyah-beyazlı idareciler transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon Euro'nun yarısının ödenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlemek istediği öğrenildi.



BAŞAKŞEHİR'DE 6 GOL, 4 ASİST



Geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa ile forma şansı bulamayan Trezeguet, ikinci yarıda kiralık olarak oynadığı Başakşehir'de, 13 maçta 6 gol attı ve 4 asist kaydetti.

