Fenerbahçe duyurdu: Emre Mor için Karagümrük ile anlaştık!

Lincoln ve Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Fenerbahçe, 3. imzayı Emre Mor'a attırdı.Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te muhteşem bir çıkış yakalayan ve transferin gözde ismi konumuna gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.Hurma, Emre'yi takımda tutmak istediğini dile getirmiş, ''Geçtiğimiz sezon 1. Lig takımları dahil kimse istemedi, hiç düşünmeden aldım. Benim kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyuncu diyebilirim. Kaç paraya verirsek verelim hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Emre'yi verdikten sonra 15 milyon euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız.'' ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistle skora katkı sağladı.