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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!

Futbolda geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertliler, iki yeni transfer yaparken birçok oyuncuyla da girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de bir yandan da takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'ye gelen tekliflerin ardından sürpriz bir isime, sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 29.06.2022 - 00:53 Güncelleme: 29.06.2022 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, büyük umutlarla girdiği sezonu hayal kırıklığıyla tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli ekipte, ligin ikinci yarısında göreve gelen İsmail Kartal, takımın moral seviyesini yükselterek takımı ikinci sıraya taşıdı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus getirildi.

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte hedef yükselten Fenerbahçe, iddialı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Kanarya'da birçok oyuncuya da teklif gelmeye devam ediyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ KIM MIN-JAE

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Sözleşmesinde 23 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunan savunma oyuncusu için birçok kulüp Fenerbahçe ile iletişime geçti.

Ancak Fenerbahçe'de Min-Jae'nin takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesinde 23 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunan savunma oyuncusu için birçok kulüp Fenerbahçe ile iletişime geçti.

Ancak Fenerbahçe'de Min-Jae'nin takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

SZALAI'YE DEV TEKLİF

Fenerbahçe, Attila Szalai'den astronomik bir bonservis bedeli kazanmaya hazırlanıyor.

Birden fazla kulübün takibinde olan başarılı savunmacıya dünyanın en zengin kulüplerinden biri talip oldu.

Daha önce Napoli, Atalanta, Juventus gibi takımların kıskacında olan Attila Szalai için geçtiğimiz günlerde PSG iddiaları ortaya atılmıştı.

Oyuncunun ilk taliplerinden olan Newcastle United ise Macar stoper için bir kez daha geliyor.

Newcastle United yetkilileri, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada "Attila Szalai için 20 milyon euronun altındaki rakamları konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı.

20 MİLYON EUROYU ÖDEYEBİLİRLER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin 20 milyon euroluk talebini karşılayacağı belirtiliyor.

Söz konusu rakamın resmiyete dökülmesi halinde Fenerbahçe, Attila Szalai'nin gidişine izin verecek.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Attila Szalai'yi 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve hayali İngiltere Premier Lig'de oynamak olan Attila Szalai de Siyah-Beyazlı ekibe sıcak bakıyor. (Sporx)

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