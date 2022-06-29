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Bodrum’da 'Dünya Optimist Şampiyonası' başladı!

Bodrum’da 2022 Optimist Dünya Şampiyonasında start verildi. Tarihindeki en yüksek katılımcı ülke sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza atılan şampiyonaya 62 ülkeden 286 sporcu katıldı.

Ekleme: 29.06.2022 - 14:10 Güncelleme: 29.06.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonaya hazırlık çalışmaları kapsamında Bodrumspor Yelken Şubesi'nin de içinde yer aldığı İçmeler Mevkii Yelken Kulüp'te Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapıldı. 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Milta Marina'dan Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne kadar olan kortej yürüyüşü ile başladı.

Bodrum’da 'Dünya Optimist Şampiyonası' başladı!

Bodrum'da düzenlenen ve 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla başladı. Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

Bodrum’da 'Dünya Optimist Şampiyonası' başladı!

Çetin bir rekabetin beklendiği yarışlarda, dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil eden 15 yaş ve altı en iyi yelkenciler yeteneklerini test edecek.

Bodrum’da 'Dünya Optimist Şampiyonası' başladı!

Şampiyonanın en renkli kareleri ise takım yarışlarında ortaya çıkması bekleniyor. Bodrumlular 2-3 Temmuz'da gerçekleşecek yarışları kurulan seyir teraslarında doyasıya izlemenin keyfini yaşayacak.
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