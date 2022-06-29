Bodrum’da 'Dünya Optimist Şampiyonası' başladı!

Şampiyonaya hazırlık çalışmaları kapsamında Bodrumspor Yelken Şubesi'nin de içinde yer aldığı İçmeler Mevkii Yelken Kulüp'te Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında son dokunuşlar yapıldı. 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Milta Marina'dan Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne kadar olan kortej yürüyüşü ile başladı.Bodrum'da düzenlenen ve 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla başladı. Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.Çetin bir rekabetin beklendiği yarışlarda, dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil eden 15 yaş ve altı en iyi yelkenciler yeteneklerini test edecek.Şampiyonanın en renkli kareleri ise takım yarışlarında ortaya çıkması bekleniyor. Bodrumlular 2-3 Temmuz'da gerçekleşecek yarışları kurulan seyir teraslarında doyasıya izlemenin keyfini yaşayacak.