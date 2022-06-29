661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak!

661 yıllık gelenek bu yıl da devam ediyor.Tarihin en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de geri sayım başladı.Tarihi organizasyonun 661'incisi 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp, 3 Temmuz pazar akşamı bitecek661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor.