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Beşiktaş'tan transfer bombası! 'Yeni Talisca' geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda beliritlen isimlerle görüşmelere başladı. Arayışlarına devam eden Beşiktaş, gündemine 'Yeni Talisca' olarak lanse edilen yıldız oyuncuyu aldı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 28.06.2022 - 20:39 Güncelleme: 28.06.2022 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanamayan Beşiktaş, taraftarının hayal kırıklığı gidermek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferini açıklayan ve Weghorst ile de anlaşmaya varan yönetim, transferde düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan transfer bombası! 'Yeni Talisca' geliyor!

Arayışlarına devam eden Beşiktaş, gündemine 'Yeni Talisca' olarak lanse edilen yıldız oyuncuyu aldı.

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Kara-Kartal, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren, bonservisi Real Madrid'de olan Reinier Jesus Carvalho için nabız yokluyor.

Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.

Beşiktaş'tan transfer bombası! 'Yeni Talisca' geliyor!

BENFICA DA ÇOK İSTİYOR

Portekiz basınına göre 20 yaşındaki Sambacı ile Benfica da ilgileniyor. İki kulüp de La Liga devini ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in de "Talisca'yı unutturur" dediği yıldız isim geçen sezon Borussia Dortmund'da 20 maça çıktı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Reiner'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Reiner'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği belirtiliyor. (Yeni Asır)
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