Ünli teknik direktör Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediğini açıkladı...
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediği öğrenildi.
Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İtalyan basını; Roma’nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato’da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.
3 takım daha istiyor
Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta’nın dışında Sevilla’nın da listesinde bulunuyor.
Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İtalyan basını; Roma’nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato’da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.
3 takım daha istiyor
Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta’nın dışında Sevilla’nın da listesinde bulunuyor.