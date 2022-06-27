Ünli teknik direktör Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediğini açıkladı...

Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.İtalyan basını; Roma’nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato’da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta’nın dışında Sevilla’nın da listesinde bulunuyor.