Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı. Kırıntılı, son olarak Alanyaspor'da forma giymişti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.