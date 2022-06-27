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İşte Aslan'ın yeni golcüsü! Sözleşmesinde flaş madde...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Cenk Ergün, transferleri bir bir bitiriyor. Fenerbahçe'ye çalım atarak Abdülkerim Bardakcı transferini açıklayan ve Diagne ya da Gomis'ten birini göndermek isteyen Aslan, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Ekleme: 27.06.2022 - 12:59 Güncelleme: 27.06.2022 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelecek sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte göreve gelen teknik adam Okan Buruk, transfer sürecinde de etkili bir rol oynayacak.

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Cenk Ergün, transferleri bir bir bitiriyor.

Geçtiğimiz günlerde futbol direktörü Cenk Ergün, transfer görüşmeleri için Avrupa'ya doğru yola çıkmıştı.

Birçok farklı ülkeye yolculuk yapan Ergün, birçok farklı kulüp ve oyuncuyla görüşmelerde bulundu.

İşte Aslan'ın yeni golcüsü! Sözleşmesinde flaş madde...

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'nın transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, golcü transferi için düğmeye bastı.

Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen G.Saray, Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim eklendi: Marko Livaja.

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol-7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

İTALYA SERÜVENİNDE ARADIĞINI BULAMADI

Genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tuttu.

Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü.

Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.

İşte Aslan'ın yeni golcüsü! Sözleşmesinde flaş madde...

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya gelen Marko Livaja, forvet mevkiinde oynuyor.

Hajduk Split takımında forma giyen Hırvat futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

Livaja'nın Split takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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