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Galatasaray Ajdin Hrustic'in peşine düştü!

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray gerek görülen bölgeleri takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda güçlendirilmesi planlanan bölgelerden orta saha için gündeme gelen son isim Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un Avustralyalı orta saha oyuncusu Ajdin Hrustic oldu.

Ekleme: 27.06.2022 - 21:22 Güncelleme: 27.06.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Gelecek sezon için çalışmalarına bugün başlayacak Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. İlk etapta stoper hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde konuşurken, özellikle orta saha bölgesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve bu mevkiye yoğunlaşacaklarını ifade etmişti. Yönetim kanadı ise yaptıkları açıklamalarda rakiplerin şu an için kendilerinden önde olduğunu belirterek, hızlı davranacaklarının sinyallerini vermişti. Sarı-kırmızlılar, gerekli görülen bölgeleri en kısa sürede takviye etmek için gaza basmış durumda.


Galatasaray Ajdin Hrustic'in peşine düştü

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından SkySport; sarı-kırmızılı takımın, Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ajdin Hrustic’le ilgilendiğini yazdı. Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Roma, Yunanistan’dan AEK Atina ve Alman ekibi Augsburg’un da oyuncuyu listelerine ekledikleri ifade edildi.

Geride kalan sezonda Eintracht Franfurt ile 27 resmi maça çıkan 1.83’lük orta saha oyuncusu takımı adına 2 gol attı. Avustralya Milli Takımı’nın da formasını giyen Hrustic’in, Eintracht Franfurt’la 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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