Conor McGregor ile Floyd Mayweather rövanş için anlaştı!

2017 yılında karşılaşan Conor McGregor ile Floyd Mayweather ikilisi rövanş maçı için anlaşma sağladı. Karşılaşmanın kazancı 1 milyar dolar olacak.

Haziran 2017'de Floyd Mayweather boks ringinde UFC efsanesiyle karşılaşmıştı. O maça dek kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Jr ile MMA'in asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor, boks maçında kozlarını paylaştı.



Las Vegas'ta yapılan maçta Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı 'para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.



Floyd Mayweather mücadele sonrası şunları söylemişti: "İlk 3 rauntta rakibimi anlamaya çalıştım. UFC maçları 25 dakika olduğu için bekledim ve sonrasında McGregor yoruldu." Ancak McGregor, o gün bazılarının gelmiş geçmiş en iyi boksör olduğuna inandığı bir efsaneye karşı 10. raunta çıkabildiği için bol bol alkış almıştı.



1 milyar dolarlık rövanş

Şimdi ise, Fight Hype'ın haberine göre, iki spor efsanesi şu sıralar 1 milyar dolar değerinde potansiyel bir rövanş için görüşmelerde bulunuyor. Boks web sitesi, maç yapılırsa Mayweather'ın, bir 'dokuz haneli ödemeyi' güvence altına alacağını da haberine ekledi.



"Kabul ediyorum"

UFC efsanesi McGregor ise henüz iddia aşamasında olan anlaşmanın zaten yapıldığını belirten bir paylaşım yaparak heyecanı arttırdı.



Mayweather'a yumruk attığı ilk dövüşlerinden bir fotoğraf paylaştı ve açıklama olarak da 'Kabul ediyorum' yazdı. McGregor, kısa süre içinde bu paylaşımı kaldırsa da anlaşmanın tamamlandığı ifade edildi.