Lewandowski'ye biçilen fiyat Barcelona'yı şaşırttı!

İspanyol devi, Lewandowski'nin transferi için girişimlerini sürdürürken Bayern Münih'in belirlediği bonservis bedeli şaşkınlık yarattı.Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Robert Lewandowski, Alman ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı.Polonyalı yıldız, 'Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum' ifadelerini kullanmıştı.Robert Lewandowski, daha sonra yaptığı sitem dolu açıklamalarda Bayern Münih yönetimini eleştirmişti.Kulübüne en iyi hizmetleri verdiğini ve ayrılık talebinin kulübü tarafından da kabul edilebileceğini savunan yıldız golcü, 'Burada bir kaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım kulübün tepkisini anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Başına böyle bir şey gelebilecek hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?' diye konuştu.Xavi Hernandez yönetiminde yeniden eski günlerine dönmeyi arzulayan İspanyol devi Barcelona, forvet arayışlarında gözüne Robert Lewandowski'yi kestirmişti.Ancak Bayern Münih'in oyuncunun satışında zorluk çıkarması nedeniyle bu transferde henüz aşama kaydedilemedi.Son olarak Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih yıldız golcüsü için 60 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.Robert Lewandowski'nin fiyatını yükselten Bayern, oyuncunun bu yaz transfer yapmaması elinden geleni yapıyor.33 yaşındaki oyuncu için 60 milyon Euro ödemek istemeyen Barcelona'nın farklı adaylara yönelmesi bekleniyor.Bayern forması ile toplamda 373 resmi maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 344 gole imza attı.