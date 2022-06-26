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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı..

Fenerebahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı

Ekleme: 26.06.2022 - 14:43 Güncelleme: 26.06.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir." ifadelerine yer verildi.



İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.
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