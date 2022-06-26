Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

Cezayir'in Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek olan 19. Akdeniz Oyunları başladı.Müzikler ve dansların yanı sıra Cezayir kültürünü anlatan renkli görüntüler izleyenlerden büyük alkış aldı.49 bin kişilik Oran Olimpiyat Stadı adeta insan seline uğradı. Stadyuma otobüslerle gelen sporculara da ilgi yoğundu.26 ülkeden 4 bine yakın sporcunun boy göstereceği oyunlarda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.Törene 8. sırada çıkan Türkiye, oyunlara 321 sporcuyla katılıyor. Törende Türk bayrağını ise milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hadefi Stadyumu'nda, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.Oktay resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezayir'de düzenlenen, 321 sporcumuzun katıldığı 19. Akdeniz Oyunları Açılış Törenine katıldık. En büyük temennimiz, sporcularımızın İstiklal Marşımızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarıdır. Gurur kaynağımız milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.