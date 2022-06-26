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Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

Cezayir’de 19. Akdeniz Oyunları’nın resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapıldı. Açılış seremonisinde havai fişek gösterileri sunuldu.

Ekleme: 26.06.2022 - 12:04 Güncelleme: 26.06.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Cezayir'in Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek olan 19. Akdeniz Oyunları başladı.

Müzikler ve dansların yanı sıra Cezayir kültürünü anlatan renkli görüntüler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

İnsanlar yoğun ilgi gösterdi
49 bin kişilik Oran Olimpiyat Stadı adeta insan seline uğradı. Stadyuma otobüslerle gelen sporculara da ilgi yoğundu.

26 ülkeden 4 bine yakın sporcunun boy göstereceği oyunlarda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

Akdeniz Oyunları'nda Türkiye
Törene 8. sırada çıkan Türkiye, oyunlara 321 sporcuyla katılıyor. Törende Türk bayrağını ise milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

Açılışa Fuat Oktay da katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hadefi Stadyumu'nda, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

"Sporcularımızın İstiklal Marşımızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarını diliyorum"
Oktay resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezayir'de düzenlenen, 321 sporcumuzun katıldığı 19. Akdeniz Oyunları Açılış Törenine katıldık. En büyük temennimiz, sporcularımızın İstiklal Marşımızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarıdır. Gurur kaynağımız milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı!

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