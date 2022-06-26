96. Gazi Koşusu'nu 'Secret Power' kazandı!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nda 96. yıl heyecanı bugün yaşandı. Yarışı kazanan Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Secret Power oldu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır yapılan Gazi Koşusu'nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda verildi.



Atçılığımızın derbisinde 19'u erkek, 3'ü dişi 22 safkan piste çıktı.



Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır seyirci alınmayan Gazi Koşusu, kapılarını yarışseverlere açıldı.



Yarışta iki yabancı jokey de at bindi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in de jokeyliğini yapan İtalyan Lanfranco Dettori, 12-Hardmet, Fransız Olivier Peslier de 2-Anadolu Gururu'na bindi.



Yarışı kazanan Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Secret Power oldu.