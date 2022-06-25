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Trabzonspor yılın transferinde devreye girdi!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in büyük ölçüde anlaştığı yıldız futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Ekleme: 25.06.2022 - 21:38 Güncelleme: 25.06.2022 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Jorge Jesus önderliğinde sezona erken başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon ligi Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan sarı lacivertliler, Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayarak takmı deneyimli teknik adama emanet etmişti.

TRANSFERLER ART ARDA GELDİ

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Santa Carla'dan Lincoln Henrique ve PSV Eindhoven'dan Bruma'yı renklerine bağlamıştı.

JORGE JESUS'UN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Jesus'un ısrarla takımda görmeyi istediği Flamengo ekibinde forma giyen Bruno Henrique, Cuiaba maçında dizinden sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Flamengo'dan yapılan açıklamaya göre sakatlığı ciddi olan Bruno Henrique, dizinden ameliyat olacak. Brezilyalı futbolcunun 10-12 ayı sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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