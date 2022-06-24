  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melo'dan Cimbom'a transfer telefonu! ''O oyuncuyu alın''!

eknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Tüm gelişmeler devam ederken, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan flaş bir transfer telefonu geldi. Melo, Cimbom'a o oyuncuyu önerdi. İşte tüm detaylar

Melo'dan Cimbom'a transfer telefonu! ''O oyuncuyu alın''!
Ekleme: 24.06.2022 - 16:37 Güncelleme: 24.06.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Cimbom'da başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.

Sarı kırmızılı yönetim, eski efsanelerinden Okan Buruk'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Buruk'un Galatasaray'ın başına gelmesiyle beraber sarı kırmızılılarda çalışmalar başladı.

Cimbom, Okan Buruk ile beraber Futbol Direktörlük koltuğuna da tanıdık bir ismi getirdi.

Galatasaray, Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün'ü getirdi. Bir transfer sihirbazı olduğu bilinen Ergün, Okan Buruk ile birlikte çalışacak.

Süper Lig devine en faydalı olacak isimler getirmeyi planlayan Ergün, transfer için de yoğun mesai harcıyor.

Yüksek bonservisli futbolcular yerine ucuz ve gelecekte para kazandırabilecek isimler öncelik oldu.

Ergün'ün Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak başlamasıyla beraber, sürpriz bir gelişme de yaşandı.

Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi Felipe Melo oldu.

Kariyerine PFC Cajazeiras'ta başlayan Danilo, daha sonra Palmeiras'a transfer oldu.

Yıldız futbolcu bu sezon 26 maça çıktı, 6 gol 2 asist üretti.
DW' nin iğrenç yayınına tepki! ''Ahlaksızlığı normalleştiren yaklaşım kabul edilemez!''
Başkan Erdoğan yangının kontrol altına alındığını duyurdu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Yalanda sınır tanımayan CHP medyasında bugün! Emine Erdoğan iftiraları böyle çöktü!
Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı! ' Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu'
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı!
Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!
Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!
Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!
Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!
Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!