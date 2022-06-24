Melo'dan Cimbom'a transfer telefonu! ''O oyuncuyu alın''!

eknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Tüm gelişmeler devam ederken, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan flaş bir transfer telefonu geldi. Melo, Cimbom'a o oyuncuyu önerdi. İşte tüm detaylar

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Cimbom'da başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.



Sarı kırmızılı yönetim, eski efsanelerinden Okan Buruk'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.



Buruk'un Galatasaray'ın başına gelmesiyle beraber sarı kırmızılılarda çalışmalar başladı.



Cimbom, Okan Buruk ile beraber Futbol Direktörlük koltuğuna da tanıdık bir ismi getirdi.



Galatasaray, Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün'ü getirdi. Bir transfer sihirbazı olduğu bilinen Ergün, Okan Buruk ile birlikte çalışacak.



Süper Lig devine en faydalı olacak isimler getirmeyi planlayan Ergün, transfer için de yoğun mesai harcıyor.



Yüksek bonservisli futbolcular yerine ucuz ve gelecekte para kazandırabilecek isimler öncelik oldu.



Ergün'ün Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak başlamasıyla beraber, sürpriz bir gelişme de yaşandı.



Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi Felipe Melo oldu.



Kariyerine PFC Cajazeiras'ta başlayan Danilo, daha sonra Palmeiras'a transfer oldu.



Yıldız futbolcu bu sezon 26 maça çıktı, 6 gol 2 asist üretti.