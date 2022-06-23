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Okan Buruk'tan şok karar! 3 ismin bileti kesildi!

Yeni sezona Okan Buruk'un önderliğinde girecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni yönetimin seçilmesinden sonra transfer düğmesine basan Galatasaray'da Okan Buruk, yönetime takımda düşünmediği oyuncuların listesini verdi. Deneyimli hocanın 3 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi

Ekleme: 23.06.2022 - 14:21 Güncelleme: 23.06.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi.

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek istiyor.

GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Yeni yönetimin seçilmesi ve Okan Buruk'un da göreve gelmesinden sonra transferler için adımlar atılmaya başlanırken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

Okan Buruk'tan şok karar! 3 ismin bileti kesildi!

ORTA SAHA VE FORVETTE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Yeni teknik direktör Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi. Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.

3 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ

Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı.

Okan Buruk'tan şok karar! 3 ismin bileti kesildi!

Mısırlı oyuncun için Lens'in ilgisi olduğu da iddia ediliyor. Okan Buruk'un ise yeni bir golcü oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade ediliyor.

SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ

G.Saray'ın gündeminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor.

Okan Buruk'tan şok karar! 3 ismin bileti kesildi!

Dün çıkan haberlerde ise Okan Buruk, Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi ile iletişime geçtiği iddia edilmişti.
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