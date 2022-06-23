Okan Buruk'tan şok karar! 3 ismin bileti kesildi!

Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi.Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek istiyor.Yeni yönetimin seçilmesi ve Okan Buruk'un da göreve gelmesinden sonra transferler için adımlar atılmaya başlanırken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.Yeni teknik direktör Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi. Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği öğrenildi.Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı.Mısırlı oyuncun için Lens'in ilgisi olduğu da iddia ediliyor. Okan Buruk'un ise yeni bir golcü oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade ediliyor.G.Saray'ın gündeminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor.Sarı-kırmızılı takımın, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor.Dün çıkan haberlerde ise Okan Buruk, Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi ile iletişime geçtiği iddia edilmişti.