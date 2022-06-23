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Mesut Özil krizi derinleşiyor!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu çözülemez bir sorun haline gelmeye başladı. Yönetim ve teknik direktör Jesus, Mesut'a af kapısını kapadı. Yıldız oyuncu ise takımdan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Mesut Özil krizi derinleşiyor!
Ekleme: 23.06.2022 - 12:21 Güncelleme: 23.06.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi derinleşiyor ve çözülemez bir sorun haline gelmeye başlıyor. Yönetim kadro dışı olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un da yeni sezon planlamasında düşünmediğini açıkladığı Mesut Özil'e af kapısını tamamen kapattı. Ancak yıldız futbolcu da Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor ve 2 yıllık sözleşmesini tamamlayacağını bir kez daha vurguladı.

Mesut Özil'in “Ben Fenerbahçe'den ayrılmayacağım. Eğer göndermek istiyorlarsa sözleşmemi feshetsinler” diyerek yönetime rest çektiği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, eski takımı Arsenal'de olduğu gibi kadro dışı kalsa da Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek ve 2 yıl boyunca parasını almayı sürdürecek. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de sözleşmesini tamamladıktan sonra futbol kariyerine nokta koymayı planladığı öğrenildi.

Kardeşinin düğünü için Almanya'ya giden Mesut Özil özel antrenörü eşliğinde özel program doğrultusunda çalışıyor.

Mesut Özil krizi derinleşiyor!

'Şartlara uymaya devam edeceğiz'

Fenerbahçe yönetiminin de Mesut Özil'e oldukça öfkeli olduğu belirtildi. Yönetim, yıldız futbolcu ve menajeri Erkut Söğüt ile bir araya gelerek, anlaşma yolu arayacak ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya çalışacak.

33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de 2 yıllık sözleşmesi olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Mesut Özil sözleşmedeki şartlar neyse o şartlara uymaya devam edecek” açıklamasını yaparak, sarı-lacivertli yönetime bir kez daha mesaj verdi.
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