Galatasaray resmen açıkladı! Okan Buruk dönemi başlıyor…

Galatasaray, Domenec Torrent’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray, Domenec Torrent sonrası 48 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır.