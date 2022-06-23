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Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Haziran’da Cezayir’de başlayacak olan 19. Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi, 24 branşta toplam 322 sporcunun temsil edeceğini belirterek, milli sporcuların Akdeniz Oyunları’nda elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Ekleme: 23.06.2022 - 11:23 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'in Oran şehrinde 25 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi, 24 branşta, 137'si kadın, 185'i erkek olmak üzere toplam 322 sporcunun temsil edeceğini dile getirerek, milli sporcuların Cezayir'de elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu ifade ederken, "Akdeniz Oyunları, bir sporcu için önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları'nda da süreceğine inanıyorum. Sporcularımızın, onlara inanan bizleri, antrenörlerini, ailelerini, milletimizi hem alacakları madalyalarla hem de sergileyecekleri davranışlarla gururlandıracaklarına güvenim tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza 19. Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Oyunları tarihinde Türkiye;
- 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'in Oran şehrinde 25 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
- 19. Akdeniz Oyunları'nda 26 ülkeden 3 bin 400'ün üzerinde sporcu 24 spor branşında toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele edecek.
- Ülkemizi oyunlarda, 24 branşta, 137'si kadın, 185'i erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek.
- Türkiye, ilki 1951 yılında düzenlenen oyunların tamamında yer aldı. Türkiye, bundan önce yapılan 18 oyunda topladığı 341 altın, 243 gümüş, 278 bronz, toplam 862 madalya ile tüm zamanlar madalya sıralamasında altın madalya sayısı bazlı sıralamada üçüncü, toplam madalya sayısı bazlı sıralamada ise dördüncü sırada bulunuyor.
- Ülkemiz, oyunlara 1971 yılında İzmir, 2013 yılında ise Mersin olmak üzere 2 kez ev sahipliği yaptı.
- Türkiye, Napoli 1963 ve Mersin 2013'te madalya sıralamasında 2'nci sırayı alarak en başarılı oyunlarını geride bıraktı.
- Ülkemiz, Mersin 2013'te 47 altın, 43 gümüş, 36 bronz toplam 126 madalya ile tüm madalya türlerinde rekor kırdı.
- Türkiye, düzenlenen son oyunlar olan Tarragona 2018'de 31 altın, 25 gümüş, 39 bronz, toplam 95 madalya ile 3. sırayı aldı.
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