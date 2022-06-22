Yönetimden Okan Buruk'a hediye! PSG'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, öncelik orta sahaya verildi.En az 2 adet üst düzey orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı geldi.Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Okan Buruk, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel.Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.Tenkik direktör sorununu çözen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.Galatasaray yönetimi, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor.Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gana Gueye'yi aldı.Akşam'da yer alan habere göre; Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı. 2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu. Fransız ekibi tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.