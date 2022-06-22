  • USD: 17,33 - 17,36
  • EURO: 18,21 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Ekleme: 22.06.2022 - 23:37 Güncelleme: 22.06.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.
Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu
Marmaris'teki yangınlardan hükümeti sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, yine rezil oldu!
FED Başkanı Jerome Powell'dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir.
Bayraktar Akıncı’dan bir irtifa rekoru daha! Kendisiyle yarışıyor…
Asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin yüzü gülecek! Temmuz zammı için yüzde vererek duyurdu! AK Parti'den son dakika açıklaması.
Marmaris yangını rüzgarla büyüdü! Tahliyeler başladı: Cennet koylar tehlikede
İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi.
Coşkun Başbuğ'dan 'tezkere' eleştirisi: Biz kurşunu ABD'den beklerken CHP'den geliyor
EGM: Marmaris yangınıyla ilgili yapılan provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Ticaretin kolaylaştırılması kararı alındı
CHP'li Toprak'ın 'Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman'a indirilmedi' iddiasını CHP yalanladı
ABD merkezli Foreign Policy dergisinden dikkat çeken analiz: Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var
Bedelli askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonunda
İcraat neyse hediye de o! İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykelini verdiler!
'Kripto' trollere FOY Token soruşturması!
Yangınla ilgili çarpıcı sözler! ''8 dakikada müdahale ediliyor. Helikopter bile 4 dakikada kalkıyor!''
Başkan Erdoğan Marmaris'te! Yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!
Komandolar nöbette!
Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Avrupa'da enerji kaosu kapıda! ''Her şeyi yakacağız!''

Avrupa'da enerji kaosu kapıda! ''Her şeyi yakacağız!''

Karısına tecavüz eden adamı evine çağırdı! Cesedin yanına bu mesajı bıraktı!

Karısına tecavüz eden adamı evine çağırdı! Cesedin yanına bu mesajı bıraktı!

Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileri kullanıyordu!

Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileri kullanıyordu!