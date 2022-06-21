  • USD: 17,32 - 17,35
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...

Fenerbahçe Beko'dan bir dönem resmen sona erdi... Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Jan Vesely, 8 yıllık sürenin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Ekleme: 21.06.2022 - 15:50 Güncelleme: 21.06.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte Vesely'nin açıklaması;

"Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak."

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılık sonrası Jan Vesely'ye teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir.

Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

"Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…"

Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı...
Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
Müjdat Gezen Gezi Firarisi ile buluştu.
Doktor adayının konuşması ayakta alkışlandı! ''Bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak!''
Kılıçdaroğlu'na CHP'li Girgin hatırlatıldı!
İstanbul'un metro gerçeği! 3 yıldır tek bir ilerleme yok!
PKK yine her yere tüneller kazıyor! Boşa kürek çekiyorsunuz!
Sözcü'den yine yalan haber!
İngiliz'in canını sıkmışız! ''Türkiye baş ağrısı olmaya devam edecek!''
Zincirlikuyu istikametinde metrobüs yandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
İngiltere'den insalık dışı hareket!
Bakanlıkta görüşme! Bakan Koca hekimlerle bir araya geliyor!
Almanya'da çift haneil enflasyon! Üretim maliyetinde tarihi artış!
İstanbul Barosu'ndan skandal açıklama!
AK Parti'den Pınar Gültekin davası ile ilgili açıklama: Cemal Metin Avcı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
NATO Zirvesi'nden ne çıktı?
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde! PKK'lı teröristin gözaltına alınması hakkında algı operasyonu!
Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor!
32 il için sarı kodlu uyarı!

32 il için sarı kodlu uyarı!

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...

Bir öğretmenin mucizesi! Atıl tarlaları yeşertti!

Bir öğretmenin mucizesi! Atıl tarlaları yeşertti!

Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!