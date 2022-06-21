Eto'o hapse girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek!

Dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o, son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyor.Eto'o, Barcelona 11. Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarıyla suçlanırken, ünlü futbolcunun tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1,8 milyon euro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3,8 milyon euro ödeyecek.2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım." diyerek kendini savundu.İspanya'da savcılık, ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon euroluk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.