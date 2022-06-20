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Okan Buruk tamam. Sıra transferde...

Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanını seçen ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Domenec Torrent ile resmen yolları ayırır ayırmaz Okan Buruk'a imzayı attıracak olan sarı kırmızılı yönetim, santrfor, orta saha ve sağ bekte listesinde bulunan isimleri renklerine bağlayacak. İşte Aslan'ın transfer edeceği o isimler ve tüm detaylar...

Ekleme: 20.06.2022 - 10:30 Güncelleme: 20.06.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanını seçen ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Domenec Torrent ile resmen yolları ayırır ayırmaz Okan Buruk'a imzayı attıracak olan sarı kırmızılı yönetim, santrfor, orta saha ve sağ bekte listesinde bulunan isimleri renklerine bağlayacak. İşte Aslan'ın transfer edeceği o isimler ve tüm detaylar...

Süper Lig'de yeni başkanı Dursun Özbek'i seçen ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, yeni haftada yeni hocası Okan Buruk'a resmen kavuşacak.

Torrent ve menajeri Josep Maria Orobitg ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan sarı-kırmızılı kulüp, 1-2 gün içinde tazminat sorununu çözecek.

Buruk'un Florya'da işbaşı yapmasından sonra da hemen transferler için düğmeye basılacak.

OKAN BURUK'UN YARDIMCISI KİM OLACAK?

Okan Buruk'a teknik direktörlüğe adım attığı 2013 yılından beri kulübede İrfan Saraloğlu yardımcı oluyor.

Buruk'un çalıştırdığı her takımda teknik heyetinde antrenör olarak yer alan Saraloğlu'nun Fenerbahçeli olduğu biliniyor.

Okan Buruk'un başarılarında pay sahibi olan İrfan Hoca konusunda neler yaşanacağı merak konusu.

İtalya'da Spezia U-19 Takımı'nda görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş, sportif direktör Cenk Ergün'ün yardımcı antrenör alarak düşündüğü ilk isim.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan eski Galatasaraylı Orhan Ak da gündeme gelen bir diğer yardımcı hoca adayı.

Yol haritasını çizen Aslan'ın öncelikli gündemi şöyle:

GOLCÜ İÇİN BURUK'UN RAPORU BEKLENİYOR

Buruk ile Rizespor'da uyumlu çalışan Vedat Muriqi ve Rus forvet Artem Dzyuba'nın isimleri Galatasaray'la anılıyor.

Gomis, Mohamed ve Diagne'ye sahip sarı kırmızılı takımda Okan Buruk'un raporu, golcü transferinde belirleyici olacak.

MARCAO SATILIRSA ŞARTLAR ZORLANACAK

Orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Marcao için kritik haftaya girildi.

Brezilyalı stoperi ikna eden Sevilla'nın bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan teklifi değerlendirmeye alınacak.

Marcao'nun satılmasına karar verilirse, Lyon'dan ayrılan ve serbest kalan Denayer için şartlar zorlanacak.

Belçikalı stoperle dün Cenk Ergün buluştu ve geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Denayer'in maliyeti imza parası ile birlikte 4 milyon Euro.

ONUR BULUT'TA TAKAS FORMÜLÜ

Kayserispor'un sezonu 8 asistle tamamlayan sağ beki Onur Bulut'u isteyen Galatasaray, talep edilen 2.5 milyon Euro bonservis bedelini çok yüksek buldu.

Onur'a karşılık Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takas olarak önerilecek.
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