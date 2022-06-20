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Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışının yapıldığı Kanada'da kazanan, Red Bull takımından Max Verstappen oldu.

Ekleme: 20.06.2022 - 09:34 Güncelleme: 20.06.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde zafer, Red Bull takımından Max Verstappen'in oldu.

Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alarak yarışa başlayan Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, bu mücadeleyi de kazanarak son 6 yarışta 5. kez şampiyon oldu.

Sainz ikinci, Hamilton ise üçüncü
Yarışı Ferrari takımından Carlos Sainz ikinci sırada, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü sırada tamamladı.

4.3 kilometrede 70 tur
Sezonun 9. mücadelesi, Montreal kentindeki 4.3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı!

Verstappen, 9. turda liderliği Sainz'e kaptırdı, 11 tur sonra geri aldı
Startta liderliğini koruyan Max Verstappen, 9. turda takım arkadaşı Sergio Perez'in aracının arızalanması üzerine devreye giren sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" gerçekleştirdi.

Verstappen 3'üncülüğe gerilerken, yarışın yeni lideri ise Carlos Sainz (Ferrari) oldu. Verstappen'den 11 tur sonra "pit stop" yapan Sainz, 44. turda Verstappen'in lastik değiştirmesiyle liderliği geri aldı.

Sainz'i alt eden Verstappen'den sezonun 6. birinciliği
AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın kazası sonrası 50. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu fırsata çeviren Sainz, daha yeni lastiklerle 2. sırada piste döndü.

Fakat Sainz'ın son 15 turdaki baskısına direnen Verstappen, sezonun 6'ncı, kariyerinin 26. yarış birinciliğine ulaştı.

Verstappen'den 0.9 saniye sonra bitişe gelen Sainz 2'nci, liderin 7 saniye uzağındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ise 3. oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de 19. cepten başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.

Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı!

Verstappen, Perez ile puan farkını 46'ya çıkardı
Puanını 175'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Perez ile arasındaki farkı 46 puana yükseltti.

Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 3 Temmuz'da yapılacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 175 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

3. Charles Leclerc (Monako): 126

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Carlos Sainz (İspanya): 102

Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı!

Takımlar
1. Red Bull: 304

2. Ferrari: 228

3. Mercedes: 188

4. McLaren: 65

5. Alpine: 61
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