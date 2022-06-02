Siyah-beyazlıların eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve Avrupa kupalarına da katılım hakkı kazanamayn Beşiktaş'ta transfer arayışları sürüyor. Hücum hattında birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Siyah-beyazlıların eski yıldızı takıma geri dönüyor. Ayrıca Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu için de devreye girdiği belirtildi.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçirdikten sonra transfer arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta eski yıldız takıma geri dönüyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu için de devreye girdi.



Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 3 forvet olan Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın resmi olarak takımdan ayrıldı. Batshuayi ve Larin'i gelecek sezon için kadroda düşünmeyen Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın ile de anlaşma sağlayamadı.



GÜVEN YALÇIN DA TAKIMDAN AYRILIYOR!



Beşiktaş Güven Yalçın ile yol ayrımına geldi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varamadı.



Güven Yalçın'ın talep ettiği yıllık ücret ile siyah-beyazlıların teklifi arasındaki fark görüşmeleri durma noktasına getirdi.



Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven Yalçın kariyerine farklı bir takımda devam edecek. 23 yaşındaki forveti, Süper Lig'in güçlü ekipleri de yakından takip ediyor.



Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, siyah beyazlı takım ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı.



BEŞİKTAŞ NWAKAEME'NİN PEŞİNDE!



Fanatik, Beşiktaş'ın hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geçtiğimiz sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdiğini yazdı.



Bordo-mavili ekiple biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceği merak edilen Nwakaeme için siyah-beyazlı takım doğru anı kovalıyor.



33 yaşındaki Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor.



Tarafların anlaşamaması durumunda, hemen harekete geçecek olan Beşiktaş, tecrübeli kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.



NWAKAEME'DEN 15 GOL VE 11 ASİSTLİK KATKI!



Anthony Nwakaeme, geçen sezonda Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük paya sahibi olurken oynadığı 36 maçta 15 gol atarken 11 de asist yaptı.



CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR!



Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.



3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK!



Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



22 MİLYON EURO'YA EVERTON'A GİTTİ!



2014 yazında Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer oldu.



2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü.



Cenk Tosun, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Everton'da çok fazla forma şansı bulamazken İngiliz ekibinde sadece 3 maça çıktı.



EVERTON'DA 61 MAÇ, 11 GOL



31 yaşındaki milli golcü, sakatlıklarla boğuştuğu Everton kariyerinde 4.5 sezonda toplamda 61 maça çıkarken 11 gol attı ve 6 asist kaydetti.



BEŞİKTAŞ'TA 4 KUPA KAZANDI



Cenk Tosun, daha önce Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı.