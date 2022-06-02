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PFDK'dan Sivasspor ve Kayserispor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası finalindeki ihlaller nedeniyle Kayserispor'a 107 bin TL, Sivasspor'a da 89 bin TL para cezası verdi.

Ekleme: 2.06.2022 - 17:19 Güncelleme: 2.06.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Kayserispor'a 107 bin TL, Sivasspor'a da 89 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşındaki Bandırmaspor - Eyüpspor karşılaşmasında da yaptıkları ihlallerden dolayı Bandırmaspor'a 84 bin TL, Eyüpspor'a ise 4 bin 500 TL para cezası verildi ifade edildi.
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