Okan Buruk kararını verdi! Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, 2021-2022 sezonunu on üçüncü sırada tamamlamıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte gözlerini başkanlık seçimine çeviren sarı-kırmızılılarda, yeni teknik direktörün kim olacağı en çok merak edilen konu. Teknik direktör adayları arasında Galatasaray ile ismi en çok geçen Okan Buruk, kararını verdi.

Futbolda bu yıl hazin bir sezon geçiren Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim ile 2021-2022 sezonuna başlamıştı.



Ancak üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası Terim ile yolları ayıran Galatasaray, Domenec Torrent'e görevi vermişti.



İspanyol çalıştırıcıyla da umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sezonu on üçüncü sırada tamamladı.



Sezonun sona ermesiyle birlikte gözlerini başkanlık seçimine çeviren Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.



Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğine kesin gözle bakılırken, teknik direktör için en önemli aday Okan Buruk oldu.



GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR



Yaklaşık 1,5 yıl önce Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk, söz konusu süreçte birçok takımdan teklif almış tüm taliplerini geri çevirmişti.



İlerleyen dönemde katıldığı her platformda Galatasaray'dan teklif beklediğini dile getiren şampiyon teknik adam, Sarı-Kırmızılı taraftarların da ilk adaylarından biri haline gelmişti.



Galatasaray'da 19 Haziran tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerini sabırsızlıkla bekleyen Okan Buruk, olası teklif halinde mali şartları dahi konuşmadan kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan imzayı atmaya hazır.



Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'nun düşündüğü isimler arasında yer alan Okan Buruk, 2022-23 sezonunda hayalini kurduğu Galatasaray teknik direktörlüğü koltuğuna oturmaya yakın.



DİĞER TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK



Ancak Okan Buruk bu kez adımlarını sağlam atıyor. Galatasaray için uzun süredir aldığı teklifleri reddeden başarılı hoca, aksi durumda diğer olasılıklara yönelecek.



Yeni sezona bir takımın başında girmek isteyen Okan Buruk, projesine inandığı bir Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalayacak.



Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Okan Buruk daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev almıştı.



2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası zaferi yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2019-20'de ise Başakşehir'le tarihe geçen bir lig şampiyonluğu elde etmişti.