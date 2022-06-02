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İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardında Süper Lig'e çıkan son takım İstanbulspor oldu.

Ekleme: 2.06.2022 - 22:51 Güncelleme: 2.06.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
TRT SPOR'daki dev finalde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig play-off final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u İbrahim Yılmaz'ın 33 ve 45+9. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.

Bandırmaspor'un tek golünü Philippe Keny 45+3'te penaltıdan kaydetti.

İstanbulspor hasrete son verdi

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etmişti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.

Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme fırsatını kaçırdı.
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