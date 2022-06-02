İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardında Süper Lig'e çıkan son takım İstanbulspor oldu.

TRT SPOR'daki dev finalde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.



İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig play-off final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u İbrahim Yılmaz'ın 33 ve 45+9. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.



Bandırmaspor'un tek golünü Philippe Keny 45+3'te penaltıdan kaydetti.



İstanbulspor hasrete son verdi



Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.



Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.



2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.



İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.



Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etmişti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.



Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme fırsatını kaçırdı.