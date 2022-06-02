Galatasaray NEF, Anadolu Efes'i mağlup etti!

Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın başında dış atışlardan 2 isabet bulan Galatasaray Nef'e boyalı alandan kaydettiği sayılarla karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-10 önde geçti. Bu bölümden sonra 8-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 6. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 10-19. Sarı-kırmızılılar, oyuna kenardan dahil olan Ndour ile skor üretmesine rağmen Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost'un basket ve faulden kazandırdığı sayılarla 12. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 27-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan ve farkı 5 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılı takım karşısında Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 19. dakikada skoru lehine çevirdi: 37-38. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümde Micic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.



İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği Galatasaray Nef, 66-64 önde tamamladı.



Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 82-74. Kalan bölümde pota altından skor üreten ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, sahadan 86-81 galip ayrıldı.



Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede beşinci ve son müsabaka, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.





