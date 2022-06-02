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Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı

Yeni sezona kupa canavarı olan tecrübeli hoca Jorge Jesus ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in iki yıldızı ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Jesus'un, İsmail Kartal'ın da dahil olduğu hocaların hazırladığı ve gençlere verilen süreye kadar detaylı olan rapor üzerinden planlarını yaptığı ortaya çıktı.

Ekleme: 2.06.2022 - 14:30 Güncelleme: 2.06.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile başlayacak olan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başlayan yönetim Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı.

JESUS'A SÜPER RAPOR!

Yardımcılarıyla birlikte uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Jorge Jesus ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim ile yaklaşık 3 aydır temasta olan Portekizli teknik adamın sadece takımla ilgili değil Türkiye ligi ile ilgili de detaylı araştırmalar içinde olduğu öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'IN İÇİNDE OLDUĞU HOCALAR DAHİL...

Başkan Ali Koç'un aracılığıyla, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın da dahil olduğu 6 teknik direktörün hazırladığı Süper Lig raporunu alan tecrübeli hocanın, bunun üzerinden çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Ligin yapısı, takımlar, yabancı sayısı, gençlere verilen süreler, hakem incelemelerini içeren raporda A'dan Z'ye her konuya değinildiği belirtildi.

TEKNİK EKİBINDE TÜRK OLMAYACAK, KENDİ DÜZENİNİ KURACAK

Ayrıca iki yardımcısıyla İstanbul'a gelen Jesus'un, teknik ekibinde Türk bir ismin olmayacağı ifade edildi. Yönetime bilgi veren başarılı hoca, kısa süre içinde Samandıra'da kendi düzenini kuracak. Bu arada Jesus'un gelişiyle F.Bahçe'de yeni bir dönem başlıyor…

GENÇ FUTBOLCULARA VERDİĞİ ÖNEM DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası bulunan 67 yaşındaki teknik adam, genç futbolculara verdiği önemle de dikkat çekiyor.

DÜNYA FUTBOLUNA BİRÇOK YILDIZ KAZANDIRDI

Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandıran tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe'de gelecek vadeden isimler için de büyük bir fırsat olarak görülüyor.

MOU'NUN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus (17), Şampiyonlar Ligi tarihinde Jose Mourinho'nun (81) ardından en fazla galibiyet alan Portekizli teknik direktör durumunda bulunuyor.

HAZIR MISINIZ?

Çok keyifli olan Jesus, Başkan Ali Koç'a, Türkçe olarak "Hazır mısınız?" diye sordu. Başkan ise, "Hazırız" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE SÜPER LİG'İN İKİ YILDIZIYLA ANLAŞTI

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önceki gün Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi.

İKİ OYUNCU İÇİN 11 MİLYON

İki futbolcu için toplam 11 milyon Euro bonservis talep eden Konyaspor'un, Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi.

KIM'İN SATIŞI SONRASI TRANSFERLER GERÇEKLEŞECEK

Anlaşmanın sağlandığı ve Kim Min-Jae'nin satışının ardından transferlerin noktalanacağı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu oyuncuların F.Bahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

Abdülkerim, Kim'in muhtemel ayrılığı sonrası stoper rotasyonunda Szalai ile rekabete girecek. Amir ise Jesus'un savunmanın önüne konuşlandıracağı pasör olacak.
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