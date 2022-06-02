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Beşiktaş, Romain Saiss'le büyük oranda anlaştı!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss ile büyük oranda el sıkıştı.

Ekleme: 2.06.2022 - 13:39 Güncelleme: 2.06.2022 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş, Romain Saiss'le büyük oranda anlaştı!

9 milyon euro değeri var
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.
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