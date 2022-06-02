Beşiktaş, Romain Saiss'le büyük oranda anlaştı!

Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, rotayı İngiltere’ye çevirdi.Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.Beşiktaş’ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.