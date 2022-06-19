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Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 51 yaşındaki Yunan koç, kariyerinde iki kez Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Ekleme: 19.06.2022 - 12:11 Güncelleme: 19.06.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 51 yaşındaki Yunan koç, kariyerinde iki kez Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko Kulübü'nden yapılan açıklamada "Fenerbahçe: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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