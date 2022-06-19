Bakan Kasapoğlu'ndan 23 madalya kazanan milli halterciler için tebrik mesajı...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5’i altın, 11’i gümüş, 7’si bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında, " Genç sporcularımız başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Meksika'nın Leon kentinde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5'i altın, 11'i gümüş, 7'si bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."