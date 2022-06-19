A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi

Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında Filenin Efeleri, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19 alarak adını finale yazdırdı.Filenin Efeleri, bu organizasyonda üst üste 3. şampiyonluğu için yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.